Представлен смартфон Vivo S50t Vitality Edition

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью S50t Vitality Edition, которая отличается от выпущенного в мае S50t использованием оперативной памяти LPDDR5 вместо LPDDR5X. Новинка оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 490 и 535 долларов за конфигурации с 12/256 и 12/512 ГБ памяти.

Смартфон также имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с максимальной частотой 3 ГГц и графикой Adreno 735, 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, корпус толщиной 7,49 мм и алюминиевую боковую рамку, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископный телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), а также ультразвуковой дактилоскопический сенсор.