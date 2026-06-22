Xiaomi 18 Pro получит функцию Privacy Display

По данным надёжных инсайдеров, компания Xiaomi тестирует новый флагманский Pro-смартфон с дисплеем следующего поколения, который получит разрешение 2K и встроенную технологию защиты приватности (некий аналог Privacy Display от Samsung). Речь идёт о специальном решении, сочетающем аппаратные и программные механизмы, которые должны затруднить просмотр содержимого экрана посторонними людьми. Это позволит лучше защитить личные сообщения, пароли и другую конфиденциальную информацию. Название устройства напрямую не упоминается, однако речь, вероятнее всего, идёт о Xiaomi 18 Pro. Примечательно, что ранее появилась информация о том, что Samsung также изучает возможность внедрения подобных технологий в будущие флагманы Galaxy — это может означать появление нового тренда среди премиальных смартфонов.

Также инсайдер сообщил, что запуск линейки Xiaomi 18 предварительно запланирован на сентябрь. Ожидается, что смартфоны этой серии сохранят фирменную концепцию дополнительного дисплея на задней стороне, а также получат специально разработанную основную камеру на 200 Мп с технологией LOFIC. Кроме того, новинки могут предложить экраны с более скруглёнными углами и повышенной пиковой яркостью по сравнению с предыдущим поколением. С программной точки зрения устройства, предположительно, будут работать под управлением HyperOS 4, а вот данных о стоимости пока что нет. Вероятно, компания ещё не приняла окончательного решения по этому поводу.