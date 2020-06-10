Ридиаторы СО видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 показали на новом фото

Недавно в сети появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, подлинность которых была подтверждена через пару дней. Сегодня источники опубликовали новое фото, которое демонстрирует радиаторы системы охлаждения. Отметим четыре секции радиатора с рёбрами замысловатой направленности и четыре толстые тепловые трубки. Для чего разработчики придумали столь сложную систему охлаждения, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что новый топовый адаптер NVIDIA будет характеризоваться GPU GA102-200, 4352 ядрами CUDA и 10 ГБ памяти. Ориентировочная цена и дата выхода карты пока держатся в секрете.