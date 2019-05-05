Рынок «умных» часов стремительно растет

2019-05-05, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Умные часы; [50]
По данным Counterpoint Research, рынок «умных» часов и в этом году продолжает показывать стремительный рост, но лидер по-прежнему остается Apple.

По итогам первого квартала 2019 года, поставки смарт-часов увеличились на 48%. Львиную долю рынка занимает Apple со своей линейкой Apple Watch — у нее 35,8%. За аналогичный период прошлого года цифры были чуть меньше — 35,5%. За год объем поставок Apple Watch вырос на 49%.

На втором месте, но с гораздо меньшими показателями Samsung, на долю которой приходится 11,1% рынка. Хотя еще год назад это были 7,2%. За 12 месяцев поставки увеличились на 127%.

Далее в рейтинге идут Imoo, Fitbit и Xiaomi Amazfit. Также стоит отметить Huawei, у которой пока всего 2,8% рынка. Но год назад на ее долю приходилось лишь 0,5% рынка смарт-часов.

Комментарии:
При покупке принтера и МФУ обращайте вни...
При покупке принтера и МФУ обращайте вниНемногие знают, что на рынке принтеров и МФУ практически не осталось таких надежных решений как лазерн...
Монитор LG 34GL750 имеет кадровую частот...
Монитор LG 34GL750 имеет кадровую частотКак сообщают сетевые источники, компания LG пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 34GL750. Нови...
Смартфон Vivo S1 Pro получил подэкранный...
Смартфон Vivo S1 Pro получил подэкранныйКомпания Vivo представила смартфон S1 Pro, который оценен в 400 долларов. Новинку оснастили 6,39-дюймовым...
Предварительный обзор SilverStone LD03. ...
Предварительный обзор SilverStone LD03. Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютером корпусе SilverStone LD03, который не только выгляд...
Американская полиция показала тренировку...
Американская полиция показала тренировкуДепартамент полиции Нью-Йорка (NYPD) в течении недели проводил тренировки в виртуальной реальности. Такие...
Обновленная линейка электромобилей Hyund...
Обновленная линейка электромобилей HyundHyundai обновила линейку гибридных и электрических автомобилей Ioniq с подключаемыми модулями, теперь они...
На Geekbench появился неизвестный смартф...
На Geekbench появился неизвестный смартфКомпания HTC, все еще находится в мобильном бизнесе и в ее планах есть идеи по производству телефонов с б...
Эффективное очищение кожи с щеточкой для...
Эффективное очищение кожи с щеточкой дляВ последние годы технологические средства по уходу и очищения кожи делают процесс более тщательным. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Defender Monstro GM-510L. Бюджетная игровая мышкаОбзор Defender Monstro GM-510L. Бюджетная игровая мышка
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона ASUS Zenfone Lite (L1) 2/32GBОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона ASUS Zenfone Lite (L1) 2/32GB
Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 PlayОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 Play
Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсоромОбзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором
Предварительный обзор SilverStone LD03. ...
Предварительный обзор SilverStone LD03. Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютером корпусе SilverStone LD03, который не только выгляд...
Предварительный обзор Valve Index. Новый...
Предварительный обзор Valve Index. НовыйВ последнее время рынок шлемов виртуальной реальности стал развиваться достаточно активно — крупные произ...
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor