Ритейлеры заломили цену за RTX 3080

Относительно недавно в сети появилась информация о новых видеокартах компании NVIDIA, после чего производитель сообщил точную дату продаж новинок. Сегодня эти продажи стартовали, но ритейлеры почему-то решили использовать не стандартную цену, а заломили стоимость новых видеокарт вплоть до 85 тысяч рублей. Стоит уточнить, что цена на RTX 3080 составляет 699 долларов, то есть, это довольно серьезная накрутка, которая позволяет продавцу получить практически полторы стоимости видеокарты. Ожидаем новостей по этому поводу, но пока что бежать и покупать дорогущую видеокарту строго не рекомендуем, так как это не самый выгодный вариант. Стоит подождать, пока стоимость упадет до официальной, а потом уже можно говорить о новинке.