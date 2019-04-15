Robomow RS635 Pro SV ориентируется в пространстве

Мы буквально каждый день пишем про разного рода умные устройства — смартфоны, часы, пылесосы, холодильники. Теперь пришло время посмотреть в сторону более необычной техники. Например, на робота-газонокосилку Robomow RS635 Pro SV. Это устройство умеет визуализировать преграды на своем пути и менять траекторию движения в зависимости от того, что он видит на своем пути. К примеру, робот видит, что на лужайке лежит кошка и просто объезжает ее стороной. Для этого используется технология RoboVision, которая дает роботу возможность интеллектуально визуализировать объекты на своем пути. Стоимость такого «гаджета» пока что не распространяется, но это явно продукт для тех, кто очень хочет прикоснуться к технологиям будущего.