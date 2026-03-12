Обзор Trouver E20S Pro Plus. Доступный робот-пылесос со станцией очистки

При нахождении на ней проводится сеанс зарядки встроенного аккумулятора у робот-пылесоса, а также очистка контейнера от собранных сухих загрязнений. Внутри станции находится отсек с мешком для сбора мусора объемом 4 литра. Для работы необходимо будет подключить станцию к розетке.
Робот-пылесос с традиционным оформлением. Корпус круглой формы, высотой 95 мм с хорошей маневренностью и проходимостью. На крышке две кнопки со светодиодной индикацией, запускающей и останавливающей уборку. Рядом с ней башенка с лидаром.
Основная часть корпуса из белого пластика. Он матовый, не подвержен загрязнению следами пальцев. Основание из пластика черного цвета, устойчивого к появлению царапин.
Перед эксплуатацией необходимо будет установить съемную щетку с двумя направленными в одну сторону кисточками. Ближе к колесу есть небольшая статичная кисточка на основании, направленная вертикально. Такая конструкция снижает риск наматывания волос и ниток.
По центру вращающийся ролик с рядами силиконовых ламелей и искусственным ворсом. Дополнительно фиксируется рамкой. В нише для щетки есть рельефные зазубрины, отвечающие за распутывание волос с валика.
По краям на амортизаторах два колеса с рельефными шинами, отвечающими за перемещение по полу. Trouver E20S Pro Plus уверенно преодолевает пороги высотой до 2 сантиметров, съезжает и заезжает на ковры. По периметру распределены три датчика, определяющих высоту свеса и предотвращающие падение с лестницы.
В тыльной части можно ставить блок для проведения влажной уборки с салфеткой из микрофибры. Крепится салфетка при помощи липучек.
Контейнер для сбора сухих загрязнений (объем 330 мл) совмещен с емкостью для чистой воды (объем 245 мл). В выпускной системе фильтрации установлен HEPA-фильтр, задерживающий даже мельчайшие частицы.
На передней стороне у робот-пылесоса подпружиненный бампер, смягчающий возможные контакты с твердыми поверхностями. По центру у него датчики, определяющие расстояние до препятствий.
Во время уборки Trouver E20S Pro Plus составляет виртуальную карту. Ее можно редактировать, задавать зоны, которые будет избегать при уборке, выставить названия комнат. Доступны настройки для станции очистки, опцию автоматической очистки можно отключить, задать частоту проведения очистки контейнера.
Режим уборки: сухая, влажная, сухая+влажная. Несколько мощностей всасывания, степень увлажнения швабры. Тщательная уборка и настройка очередности уборки комнат.
Качество работы навигации оцениваем как высокое. По предметам не ударяется, препятствия обходит. Проходит вдоль стен и мебели. Из минусов отметим оставленные участки в углах, это характерная особенность для моделей круглой формы. Общее качество уборки отличное, не оставляет пыли и мелких загрязнений, справляется с шерстью котов и собак. Корректно заезжает и съезжает с ковров.
При проведении влажной уборки необходимо залить чистую воду в емкость. В настройках по необходимости изменить объем подаваемой на салфетку жидкости, здесь используется помпа. При уборке многокомнатной квартиры оптимально будет останавливать уборку промывать салфетку и робот-пылесос продолжит убирать далее.
Наличие станции автоматической очистки позволит меньше уделять внимания самостоятельной очистке контейнера. Робот-пылесос в зависимости от настроек будет очищать его автоматически, собирая все в мешке внутри станции. Емкость встроенного аккумулятора 3200 мАч, ее хватало для уборки частного дома с тремя комнатами.