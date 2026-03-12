Обзор Trouver E20S Pro Plus. Доступный робот-пылесос со станцией очистки

Изучаемый сегодня робот-пылесос Trouver E20S Pro Plus работает в паре со станцией автоматической очистки, он поддерживает сухую и влажную уборки разных типов полового покрытия с мощностью всасывания 13 000 Па. Навигационная система использует LIDAR с построением виртуальной карты помещения, планированием уборки по расписанию, датчиком обнаружения препятствий.

Комплектация

Коробка с полиграфией, предоставляющей информацию по характеристикам и поддерживаемым технологиям. Комплект включает станцию самоочистки, блок для проведения влажной уборки, щетку, руководство по быстрому старту, полную инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Станция самоочистки компактна и выполнена из белоснежного пластика с матовым покрытием. На ее лицевой стороне блок стыковки с вентиляционным каналом и зарядными клеммами.

При нахождении на ней проводится сеанс зарядки встроенного аккумулятора у робот-пылесоса, а также очистка контейнера от собранных сухих загрязнений. Внутри станции находится отсек с мешком для сбора мусора объемом 4 литра. Для работы необходимо будет подключить станцию к розетке.

Робот-пылесос с традиционным оформлением. Корпус круглой формы, высотой 95 мм с хорошей маневренностью и проходимостью. На крышке две кнопки со светодиодной индикацией, запускающей и останавливающей уборку. Рядом с ней башенка с лидаром.

Основная часть корпуса из белого пластика. Он матовый, не подвержен загрязнению следами пальцев. Основание из пластика черного цвета, устойчивого к появлению царапин.

Перед эксплуатацией необходимо будет установить съемную щетку с двумя направленными в одну сторону кисточками. Ближе к колесу есть небольшая статичная кисточка на основании, направленная вертикально. Такая конструкция снижает риск наматывания волос и ниток.

По центру вращающийся ролик с рядами силиконовых ламелей и искусственным ворсом. Дополнительно фиксируется рамкой. В нише для щетки есть рельефные зазубрины, отвечающие за распутывание волос с валика.

По краям на амортизаторах два колеса с рельефными шинами, отвечающими за перемещение по полу. Trouver E20S Pro Plus уверенно преодолевает пороги высотой до 2 сантиметров, съезжает и заезжает на ковры. По периметру распределены три датчика, определяющих высоту свеса и предотвращающие падение с лестницы.

В тыльной части можно ставить блок для проведения влажной уборки с салфеткой из микрофибры. Крепится салфетка при помощи липучек.

Контейнер для сбора сухих загрязнений (объем 330 мл) совмещен с емкостью для чистой воды (объем 245 мл). В выпускной системе фильтрации установлен HEPA-фильтр, задерживающий даже мельчайшие частицы.

Софт

На передней стороне у робот-пылесоса подпружиненный бампер, смягчающий возможные контакты с твердыми поверхностями. По центру у него датчики, определяющие расстояние до препятствий.Необходимо будет провести предварительную настройку в фирменном приложении. Оно полностью русифицированное. В разделе настроек можно будет планировать уборку, просмотреть историю, контролировать ресурс расходников, дистанционно управлять движением, запусти поиск пылесоса. Блокировка от детей, автоматическое возобновление уборки, режим «не беспокоить», мощный режим для ковров, язык для уведомлений.

Во время уборки Trouver E20S Pro Plus составляет виртуальную карту. Ее можно редактировать, задавать зоны, которые будет избегать при уборке, выставить названия комнат. Доступны настройки для станции очистки, опцию автоматической очистки можно отключить, задать частоту проведения очистки контейнера.

Голосовое управление

Режим уборки: сухая, влажная, сухая+влажная. Несколько мощностей всасывания, степень увлажнения швабры. Тщательная уборка и настройка очередности уборки комнат.Поддерживается интеграция с Марусей, Алисой, Сбер и другими экосистемами умного дома. с голосовыми ассистентами. Мы тестировали с Яндексом, с общего приложения также можно запустить и остановить уборку, выбрать мощность, задать настройки влажной уборки. Запустить и остановить уборку голосом, работает все стабильно.

Тесты

Мощность всасывания до 13 000 Па. При этом при запуске уборки можно выставить нужный режим мощности, также тестово доступна опция автоматического повышения мощности при заезде на ковры. При построении маршрута для перемещения по комнатам робот-пылесос использует лидар и набор датчиков. Есть как автоматические режимы, когда будет пройдена вся площадь, так и возможность задать только определенный участок или комнату.

Качество работы навигации оцениваем как высокое. По предметам не ударяется, препятствия обходит. Проходит вдоль стен и мебели. Из минусов отметим оставленные участки в углах, это характерная особенность для моделей круглой формы. Общее качество уборки отличное, не оставляет пыли и мелких загрязнений, справляется с шерстью котов и собак. Корректно заезжает и съезжает с ковров.

При проведении влажной уборки необходимо залить чистую воду в емкость. В настройках по необходимости изменить объем подаваемой на салфетку жидкости, здесь используется помпа. При уборке многокомнатной квартиры оптимально будет останавливать уборку промывать салфетку и робот-пылесос продолжит убирать далее.

Наличие станции автоматической очистки позволит меньше уделять внимания самостоятельной очистке контейнера. Робот-пылесос в зависимости от настроек будет очищать его автоматически, собирая все в мешке внутри станции. Емкость встроенного аккумулятора 3200 мАч, ее хватало для уборки частного дома с тремя комнатами.

Итоги

Trouver E20S Pro Plus – доступный робот-пылесос со станцией автоматической очистки и хорошим качеством сухой и влажной уборки. Навигация с виртуальной картой, отсутствие проблем с наматыванием волос, детальные настройки с помощью приложения, высокая мощность всасывания, регулируемый объем подаваемой жидкости, интеграция с голосовым управлением, аккуратное внешнее управление. Не устроить могут слепые зоны в углах.