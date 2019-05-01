Роботов Anki больше не будет

Некоторое время назад стартап Anki начал выпускать роботов на основе ИИ, которые вроде как пользовались спросом у пользователей. Думаю, вы все слышали про роботов Overdrive, которые били все рекорды популярности и продавались, казалось бы, громадными тиражами. Однако, глава Anki уже сообщил, что даже столь высокой популярности недостаточно, чтобы хорошо зарабатывать. А без дополнительного финансирования со стороны крупных инвесторов компания просто не может жить, ведь нужно платить заработную плату 200 сотрудникам, каждый из которых является спецом в своем деле и требует неплохой такой оклад. К сожалению, найти инвестора не удалось и теперь пришло время закрывать компанию, чтобы двигаться дальше и развивать идею.