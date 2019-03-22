Roccat Kova AIMO выглядит шикарно

Официально представлена новая версия легендарной мышки — Roccat Kova AIMO. В свое время все геймеры мечтали о Kova, так как это была довольно доступная и очень качественная мышка, которая идеально подходила как для шутеров, так и для других жанров игровых проектов. Теперь мышка обзавелась подсветкой, что очень важно для любого современного игрока, плюс получила новый датчик Pro-Optic R6. Все остальное не изменилось. Дизайн остался прежним, плюс клавиши нажимаются очень легко и приятно, а все остальные моменты вроде программного обеспечения или чего-то в таком духе для настоящих геймеров позволят гибко настроить продукт под свои нужды и требования. Сейчас стоимость мышки никто не называет, но она явно будет доступной.