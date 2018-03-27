Roccat показали Horde Aimo

Компания Roccat официально выпустила мембранную клавиатуру Horde Aimo, которая при стоимости в 100 долларов совершенно не выглядит интересной. Дело в том, что продукт построен на мембране, пусть и с уникальными кнопками Horde Membranical. Это обычная мембрана, которая срабатывает на 1 мс быстрее остальных продуктов на рынке, при этом стоимость в 100 долларов слишком высокая, чтобы потенциальные покупатели посмотрели в сторону новинки. Извините конечно, но за 100 баксов можно купить механику от известных компаний, либо за 60-70 баксов китайский аналог, который не будет отличаться по качеству сборки или характеристикам. Я вот не могу понять, за что в данной модели просят такое количество денег. Если вы, читатели, понимаете, то напишите в комментариях свое мнение — купили бы вы такой вариант игровой периферии или нет.