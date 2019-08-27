Roccat представляет новую мышь Kain

2019-08-27, Автор - Ramil; Продукт - Roccat; [9]
Компания Roccat анонсировала новую мышь Kain. Модели Kain 100 AIMO и Kain AIMO 120.

В новой мыши был использован новый механизм Titan, который должен регистрировать сигнал щелчка на 16 миллисекунд быстрее, чем раньше. Особенно это преимущество геймерам.

Мышь весит 89 грамм. Новый Kain AIMO 120 с более высоким положением имеет гибридное покрытие, она устойчива к загрязнениям и обеспечивает лучшее сцепление.

Обновленный датчик Owl-Eye с разрешением до 16 000 точек на дюйм.

Мыши представлены в белом и сером цвете, по цене 50 и 60 евро. Старт продаж намечен на сентябрь этого года.

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