Roku Streambar официально представили

В последнее время телевизионные приставки стали пользоваться особой популярностью. Дело в том, что пользователи, которые когда-то давно купили телевизор без умных функций, хотят получить качественный софт и различные дополнительные приложения, которые позволят работать с телевизором более удобно. Именно таким устройством является модель Roku Streambar, которая отлично справляется с задачей транслировать контент на телевизор. В этом плане производитель действительно постарался, так как устройство выглядит достаточно привлекательно и компактно, при этом имеется весьма стильный и удобный пульт дистанционного управления. Это позволяет настраивать телевизор и смотреть контент по разным сервисам с полным комфортом.