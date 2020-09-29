Roku Streambar официально представили

В последнее время телевизионные приставки стали пользоваться особой популярностью. Дело в том, что пользователи, которые когда-то давно купили телевизор без умных функций, хотят получить качественный софт и различные дополнительные приложения, которые позволят работать с телевизором более удобно. Именно таким устройством является модель Roku Streambar, которая отлично справляется с задачей транслировать контент на телевизор. В этом плане производитель действительно постарался, так как устройство выглядит достаточно привлекательно и компактно, при этом имеется весьма стильный и удобный пульт дистанционного управления. Это позволяет настраивать телевизор и смотреть контент по разным сервисам с полным комфортом.

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