Российские Huawei Nova 5T получили обновление EMUI 10.1

Российские пользователи смартфона Huawei Nova 5T начали получать обновление фирменной прошивки EMUI 10.1, которая недавно стала доступна в Европе. Апдейт несет в себе переработанный графический интерфейс, улучшенный режим «Мультискрин», голосовой помощник Huawei Assistant, технологию Smart Charge, функцию общего доступа к фотографиям и видео на разных гаджетах Huawei, а также свежий патч безопасности Android.

Напомним, что Huawei Nova 5T характеризуется 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 32-Мп фронтальной камерой в крошечном вырезе в углу экрана, четверной основной камерой с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и аккумулятором на 3700 мАч.
Комментарии и отзывы Huawei Nova 5T
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Лучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GBЛучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GB
Новости:
Бюджетный смартфон Redmi 9A скоро выйдет в Европе

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре сообщил о том, что уже доступный для покупки в Малайзии смартфон R...
OnePlus Nord официально представлен

Компания OnePlus официально представила на онлайн-презентации смартфон OnePlus Nord. ...
Huawei Nova 5 и Honor 20S обновили до EMUI 10.1

Компания Huawei обновила смартфоны nova 5, nova 5z, nova 5i Pro, Enjoy 10S и Honor 20S до свежей версии с...
Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкойSven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часовОбзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов
AOC анонсировала линейку мониторов P2...
AOC анонсировала линейку мониторов P2AOC расширяет ассортимент мониторов предназначенных для офисов и бизнес-центров. Мониторы линейки P2 имею...
Konami выпустила игровые компьютеры сери...
Konami выпустила игровые компьютеры сериКомпания Konami вышла на рынок игровых компьютеров выпустив линейку Arespear, которая представлена тремя ...
Microsoft анонсировала новую часть франш...
Microsoft анонсировала новую часть франшНовая часть франшизы Fable была анонсирована на событии Xbox Game Showcase. Пропустив поколение консоли X...
Обновление для Star Wars Jedi: Fallen Or...
Обновление для Star Wars Jedi: Fallen OrИгрокам компьютерной игры Star Wars Jedi: Fallen Order стал доступен новый патч. Обновление доступно на в...
Razer Opus новые наушники с гибридной си...
Razer Opus новые наушники с гибридной сиКомпания Razer выпустила новые наушники Opus оснащенные гибридной системой активного шумоподавления ANC, ...
Представлен игровой 4K-телевизор HiSense...
Представлен игровой 4K-телевизор HiSenseКомпания HiSense представила геймерский телевизор HiSense E75F, который уже доступен для предварительного...
Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и...
Mi Note 10, Mi TV 6528 мая прошла онлайн «X-конференция» компании Xiaomi, в рамках которой были представлены российская верси...
Samsung Galaxy M31s получит аккумулятор ...
Samsung Galaxy M31s получит аккумулятор В сети появились подробности о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M31s, который еще не был представлен оф...
ADATA выпустила водяное охлаждение XPG L...
ADATA выпустила водяное охлаждение XPG LСистема водяного охлаждения XPG LEVANTE 240 является новым продуктом компании ADATA и представляет собой ...
Новые электронные ридеры от Kobo с ценой...
Новые электронные ридеры от Kobo с ценойKobo представила новую линейку бюджетных электронных книг в которую входят две модели - Nia за $ 99,99 и ...
Российские Poco F2 Pro обновили до MIUI ...
Российские Poco F2 Pro обновили до MIUI Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 российских пользователей Poco F2 P...
Overwatch продается со скидкой...
Overwatch продается со скидкойИгровая компания Blizzard Entertainment объявила о временной акции на игру Overwatch. ...
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегреваОбзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor