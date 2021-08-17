Российские Redmi Note 9 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 на основе Android 11 для российских пользователей смартфона Redmi Note 9. Пока прошивка 12.5.1.0.RJORUXM предлагается избранным пользователях, но в случае отсутствия серьёзных ошибок производитель перейдет к масштабному обновлению. Помимо различных нововведений MIUI 12.5 и Android 11, апдейт привносит августовский патч безопасности Android.

Напомним, что бестселлер Redmi Note 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, процессором MediaTek Helio G85, 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и обратной зарядки на 9 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9
Redmi K40 Pro подешевел до 360 долларов...
Redmi K40 Pro подешевел до 360 долларовСегодня мы писали о том, что после снижения цены Realme GT стал самым доступным смартфоном на топовой пла...
Samsung Galaxy A20 получил Android 11 ...
Samsung Galaxy A20 получил Android 11 Выпущенный более двух лет назад смартфон Samsung Galaxy A20 получил обновление до операционной системы An...
Дебютировал смартфон Samsung Galaxy F22 с аккумулятором на 6...
Дебютировал смартфон Samsung Galaxy F22 с аккумулятором на 6Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy F22. Новинка будет выпущена в Индии по цене около 154 ...
Возможности Ulefone Armor 11T 5G с тепловизоров показали на ...
Возможности Ulefone Armor 11T 5G с тепловизоров показали на Компания Ulefone опубликовала видео, в котором демонстрируются не только фотовозможности основной камер...
ZTE Axon 30 с подэкранной камерой оценен в €500...
ZTE Axon 30 с подэкранной камерой оценен в €500Компания ZTE поделилась подробностями международного релиза смартфона Axon 30, который недавно вышел в Ки...
Смартфоны Redmi K40 произвели фурор на распродаже 618...
Смартфоны Redmi K40 произвели фурор на распродаже 618Компания Xiaomi похвасталась успехами на китайской распродаже 618, которую мы многократно упоминали в сво...
Honor 50 получит сервисы Google...
Honor 50 получит сервисы GoogleHonor представила свои смартфоны Honor 50 и, что более важно, приложения и сервисы Google будут поддержив...
OPPO и Vivo разрабатывают собственные процессоры...
OPPO и Vivo разрабатывают собственные процессорыРанее в этом году Xiaomi представила ISP (Image Signal Processor) — чип для обработки изображений собств...
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor