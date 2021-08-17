Российские Redmi Note 9 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12.5 на основе Android 11 для российских пользователей смартфона Redmi Note 9. Пока прошивка 12.5.1.0.RJORUXM предлагается избранным пользователях, но в случае отсутствия серьёзных ошибок производитель перейдет к масштабному обновлению. Помимо различных нововведений MIUI 12.5 и Android 11, апдейт привносит августовский патч безопасности Android.
Напомним, что бестселлер Redmi Note 9 оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, процессором MediaTek Helio G85, 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и обратной зарядки на 9 Вт.