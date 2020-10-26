Российский Redmi Note 9S обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную фирменную надстройку MIUI 12 для российских и европейских пользователей смартфона Redmi Note 9S. Пока апдейт доступен только для 30% пользователей, но в скором времени стартует широкое распространение обновления. Оболочка MIUI 12 на основе Android 10 может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. Помимо всех нововведений, прошивка 12.0.1.0.QJWRUXM несет в себе сентябрьский патч безопасности Android.

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