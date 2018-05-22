Роутер Xiaomi Mi Router 4 будет стоить 40 долларов

Компания Xiaomi представила роутер Mi Router 4, который характеризуется четырьмя антеннами, корпусом из алюминиево-магниевого сплава, 128 МБ оперативной и 128 МБ флэш-памяти, чипсетом MT7621A, поддерживающий работу до 128 устройств одновременно, одним разъемом WAN и двумя LAN на задней панели, а также разъемом USB. Настройка роутера может производиться как с компьютера, так и через мобильные устройства, работающие под управлением Android и iOS. Для подключения устройств без ввода пароля пользователю нужно лишь нажать кнопку MiNET на корпусе роутера. Цена Xiaomi Mi Router 4 составит 30 долларов.