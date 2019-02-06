Компания Wacaco выпустила ручную кофеварку MiniPresso. Это удобное устройство делает супер свежий и вкусный эспрессо всего за несколько секунд, когда и где вам это нужно.

MiniPresso очень прост в использовании, просто добавьте горячую воду и кофейную гущу, и все готово. Не требуя батарей или зарядки, вы просто нажимаете большую эргономичную кнопку сбоку и восхитительный эспрессо вытекает через отверстие. Современный и компактный дизайн идеально подходит для получения кофеина во время путешествий или за столом. Ручная кофеварка MiniPresso - это самое легкое и компактное решение для кофе. Стоимость аксессуара составляет 159 долларов.