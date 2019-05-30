Рюкзак виртуальной реальности HP VR Backpack

Компания HP работает над рюкзаком виртуальной реальности VR Backpack уже с 2017 года. Данный рюкзак предназначен не для игр, а для различных сценариев, таких как обучение и разработка самой виртуальной реальности.

В рюкзаке расположен съемный ноутбук, который работает на процессоре Intel Core 8-го поколения и видеокарте Nvidia GeForce RTX2080. Набор обеспечивает повышение производительности на 30 процентов и более мощную графику на 25 процентов, чем в предыдущей версии. Существует целый ряд портов, включая два USB 3.0, USB-C с поддержкой Thunderbolt, порт питания HMD и комбинированный порт для наушников и микрофона.

Рюкзак питается от двух аккумуляторов, поэтому пользователи смогут работать без лишних проводов сколько угодно, а когда все готово,ноутбук можно достать из рюкзака и установить в специальную настольную станцию. Он будет выпущен этим летом, по цене в 3300 долларов.