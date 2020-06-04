SEGA выпустила четыре миниатюрных консолей Game Gear Mini

SEGA празднует свой 60-летний юбилей, выпустив четыре новые консоли Game Gear Mini. Основанная на оригинальной портативной консоли Game Gear, выпущенной в 1990 году, Game Gear Mini представляет собой миниатюрную версию самой популярной портативной консоли SEGA.

Game Gear Mini может полностью поместиться в ладони одной руки и работает от двух батареек ААА, что обеспечивает около трех часов автономной работы. Он также имеет один моно динамик и разъем для наушников. Новинка доступна в четырех цветах: черный, синий, желтый и красный. Каждый вариант цвета поставляется с различным набором предварительно установленных игр. К примеру, владельцы черной версии получат Sonic The Hedgehog, Puyo Puyo Tsu, Out Run и Royal Stone.

SEGA Game Gear Micro поступит в продажу 6 октября по цене около $ 45.