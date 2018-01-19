SK Hynix GDDR6 Графическая память уже появилась на рынке

SK Hynix есть своего рода новая «продуктовая» серия которая доступна для продажи, и она только что получила обновление, графическая память GDDR6 появилась в списке доступных устройств. Это отражает наличие 10, 12 и даже 14 Гбит / с 1 ГБ чипов.H56C8H24MJR-S2C будет иметь скорость 14 Гбит / с и 12 Гбит / сH56C8H24MJR-S0C "будет иметь скорость 12 Гбит / с и 10 Гбит / сВы также можете определить номинал S2C, то есть более низкую энергетическую часть. В принципе, это примерно так: 14 Гбит / с составляет 1,35 В с активностью 12 Гбит / с при 1,35 В. Части S0C управляют 12 Гбит / с при 1,25 В и 10 Гбит / с при 1,25 В.