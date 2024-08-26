SK Hynix готовится к релизу памяти нового поколения

Компания SK Hynix планирует завершить процесс полноценного тестирования своей памяти HBM4 к октябрю текущего года, чтобы затем использовать её в следующих поколениях чипов NVIDIA Rubin для искусственного интеллекта. Стоит отметить, что компания SK Hynix является одним из ключевых поставщиков HBM-памяти (памяти с высокой пропускной способностью) для компании NVIDIA, так что данный прогресс на самом деле важен для всего мира, потому что именно NVIDIA поставляет 95% всех графических ускорителей нового поколения для центров обработки данных, завязанных на искусственном интеллекте. Кроме того, компания SK Hynix также готовится к выпуску HBM4 для чипов AMD, но это будет реализовано только спустя несколько месяцев после того, как NVIDIA получит свою партию чипов.

При этом производитель отмечает, что HBM4 будет иметь в два раза большее внушительную ширину канала передачи данных по сравнению с HBM3E, то есть речь идёт про 2048 бит против 1024 бит, что позволит значительно увеличить скорость передачи данных. Это критически важно для повышения производительности работы системы, потому что сейчас во многом именно скорость памяти влияет на общие возможности системы. Кроме того, HBM4 позволит размещать 16 кристаллов DRAM по сравнению с 12 в HBM3E, поддерживая слои объёмом 24 Гб и 32 Гб. При этом хотелось бы отметить, что производитель ни слова не говорит о том, что эта память будет задействована когда-то в рамках обычных десктопных компьютеров.
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