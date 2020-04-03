SK Hynix представила детали о первой памяти DDR5, производство которой начнется в этом году

SK Hynix решила рассказать о собственных планах грядущей памяти DDR5, которую они разработали в соответствии с развитием стандарта JEDEC. Они отметили несколько ключевых моментов, среди которых наиболее интересными являются такие функции, как максимальная скорость 8400 МГц.

Стандарт DDR5 очень гибкий, что позволяет производителям выпускать свои чипы с частотами в диапазоне от 3200 до 8400 МГц. Минимальная плотность одного кристалла DDR5 составляет 8 Гб, а максимальная - 64 Гб, что в четыре раза превышает максимальную емкость кристаллов DDR4.

Возможно, одно из самых больших изменений, помимо улучшения емкости и скорости - это добавление в память поддержки кода с исправлением ошибок (ECC). Также микросхемы памяти DDR5 используют 32 банка в конфигурациях 8x4 групп, что обеспечивает максимальную пропускную способность.

Максимальная длина пакета удваивается до 16 по сравнению с 8 в DDR4. Рабочее напряжение снизилось до 1,1 В, что привело к общему снижению потребляемой мощности на 20%. Массовое производство чипов DDR5 SK-Hynix начнется в этом году, однако сроки пока неизвестны.