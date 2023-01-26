SK Hynix представила самую быструю память в мире

Несколько дней назад компания SK Hynix, которая занимается проектированием, разработкой и производством чипов памяти, официально представила новинку под названием LPDDR5T, которая отличается большей скоростью доступа к ячейкам памяти. Данная память на 13% быстрее LPDDR5X, так что в теории пользователи получат возможность работать со своими мобильными устройствами более комфортно, чем на текущий момент. Правда, стоит сразу отметить, что подобная разница на пользовательских устройствах просто не будет заметна, потому что 10-15% прироста производительности можно увидеть только в специальных синтетических тестах, но точно не в повседневной работе. Другое дело, что прогресс в этом направлении всё равно не может не радовать.

Производитель заявляет о том, что скорость передачи данных на контакт у новой оперативной памяти LPDDR5T составляет 9,6 Гбит/сек, тогда как у LPDDR5X скорость составляет 8,5 Гбит/сек, а у оригинальной памяти LPDDR5 скорость почти в два раза меньше — всего 6,5 Гбит/сек. Соответственно, чип памяти способен за одну секунду передавать 77 ГБ данных, что просто безумно по современным меркам. И хотя может показаться, что 13% не так уж много, когда речь идёт о передаче больших объёмов данных на постоянной основе, этот небольшой прирост позволит существенно ускорить работу с информацией. Интересно было бы посмотреть на реальные тесты новой памяти, но пока что есть только заявления из пресс-релиза производителя и ничего более.