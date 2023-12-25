SK Hynix представит передовую память в 2025 году

Сегодня компания SK Hynix подтвердила в своём блоге, что разработка новой высокоскоростной памяти HBM4 начнётся в 2024 году. До этого Micron и Samsung уже представили свои продукты нового поколения памяти HBM4, подтвердив разработку в середине текущего года. Обе эти компании указали примерное время запуска в районе 2025-2026 годов. В подтверждении информации об относительно скором релизе памяти нового поколения компания SK Hynix также объявила о планах начать производство следующего поколения высокоскоростной памяти в 2025 году, то есть даже раньше, чем потенциальные конкуренты.

Старший менеджер компании Ким Ван-су подчеркнул, что компания начнёт массовое производство своего собственного решения HBM3E, улучшенной версии существующей памяти HBM3, в 2024 году — новая память предложит увеличенные скорости и рабочего объёма на одном чипе. И в том же году SK Hynix также планирует начать разработку своей памяти HBM4, дабы не отставать от конкурентов по сегменту — всё же на этом рынке достаточно отстать на одно поколение, чтобы стать банкротом. И так как разработка запланирована на 2024 год, мы можем ожидать, что первые чипы, использующие такие матрицы памяти, будут доступны к концу 2025 или 2026 года. Это достаточно интересно, потому что память нового поколения позволит существенно повысить производительность в различного рода сценариях — можно будет достаточно активно заниматься ИИ, ускорять обработку данных или даже улучшать видеокарты.