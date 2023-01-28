SK Hynix работает над самой быстрой мобильной памятью в мире LPDDR5T

SK Hynix начала разработку мобильной памяти LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo), которая должна стать самой быстрой в мире. По словам SK Hynix, память LPDDR5T будет работать со скоростью передачи данных 9,6 Гбит/с. Это на 13% быстрее, чем у LPDDR5X. Новая память будет работать на сверхнизком напряжении от 1,01 В до 1,12 В. На данный момент известно, что образцы памяти уже доступны клиентам объемом 16 ГБ. SK Hynix LPDDR5T будет применяться в машинном обучении, ИИ и устройствах дополненной/виртуальной реальности.

Компания SK Hynix планирует начать массовое производство памяти LPDDR5T в этом году.