SK Hynix запускает первую в мире память DDR5 DRAM

SK Hynix , второй по величине производитель микросхем памяти после Samsung , только что объявил, что он первым в мире выпустит микросхемы DDR5 DRAM.

Новые чипы DDR5 DRAM могут похвастаться повышением производительности до 1,8 раз быстрее, чем память DDR4 предыдущего поколения. Южнокорейская компания заявила, что завершила различные испытания и даже предоставила компаниям-партнерам свои образцы для проверки. Одним из таких партнеров является Intel.

Согласно SK Hynix, новая DDR5 DRAM поддерживает скорость передачи от 4800 до 5600 Мбит/с, что в 1,8 раза быстрее, чем 3200 Мбит/с, предлагаемые DDR4. Примечательно, что самая быстрая скорость передачи 5600 Мбит/с. Новые микросхемы DRAM также более энергоэффективны: рабочее напряжение снижено с 1,2 до 1,1 вольт, что позволяет снизить потребление энергии на 20 процентов.