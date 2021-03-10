SK Hynix запускает производство модулей памяти стандарта LPDDR5 DRAM объемом 18 ГБ

SK Hynix объявила о начале массового производства модулей памяти стандарта LPDDR5 объемом 18 ГБ для мобильных устройств, на данный момент это самый большой объем памяти представленный в данной отрасли. Новые модули памяти будут устанавливаться на устройствах премиум-класса. Например, известно, что игровой смартфон ASUS ROG 5 будет оснащен данной памятью на 18 ГБ.

Модули памяти SK Hynix LPDDR5 объемом 18 ГБ работает со скоростью до 6400 Мбит/с, обеспечивая тем самым прирост производительности на 20%. Спрос на LPDDR5 DRAM растет и в ближайшее время 18 ГБ ОЗУ на мобильных устройствах станет нормой.
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