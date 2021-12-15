SK hynix представила образцы памяти DDR5 емкостью 24 Гбайт

Компания SK hynix объявила о поставке образцов 24-гигабитной памяти DDR5 с самой высокой плотностью в отрасли для одного чипа DRAM. Объявление о выпуске SK hynix чипа DDR5 с самой большой плотностью в отрасли произошло всего через 14 месяцев после того, как компания стала первой, выпустившей DDR5 DRAM в октябре 2020 года, еще больше укрепив технологическое лидерство производителя чипов в DDR5.

Новая память DDR5 на 24 Гбайт была произведена с использованием передовой технологии 1 ANM, в которой используется процесс EUV. Он имеет плотность 24 Гбайт на чип, что выше существующей плотности 16 Гбайт в 1-нм DDR5, с улучшенной производственной эффективностью и увеличенной скоростью до 33%. Кроме того, SK hynix удалось снизить энергопотребление продукта на 25% по сравнению с существующими продуктами, одновременно снизив потребление энергии в производстве за счет повышения эффективности производства. SK hynix ожидает, что продукт также приведет к сокращению выбросов углерода, что имеет значение в контексте управления ESG.