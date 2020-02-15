SMART Modular выпускает низкопрофильные мини-модули DIMM DDR4-3200

SMART Modular Technologies объявила о выпуске своей линейки DDR4-3200. Низкопрофильные промышленные мини-модули DIMM 32 ГБ.

Mini-DIMM подвергаются строгому внутреннему экранированию температуры окружающей среды для работы от -40 ° C до +85 ° C, что делает SMART DDR4 Mini-DIMM идеальным решением для телекоммуникационного и сетевого оборудования, развертываемого в жестких условиях эксплуатации.

Могут быть добавлены индивидуальные функции повышенной прочности, такие как конформное покрытие и анти-серные резисторы для защиты от токсичных условий эксплуатации или недостаточного заполнения для чрезмерной вибрации, все для обеспечения надежной и долгосрочной работы системы.

Mini-DIMM поддерживаются разъемами Molex и Foxconn, что позволяет устанавливать Mini-DIMM вертикально, под углом 22,5 ° или под прямым углом к ​​системной плате. Они также имеют надежные запорные механизмы, рассчитанные на 7 и более лет жизненного цикла продукта. Мини-модули DIMM являются одним из самых универсальных решений для памяти, используемых сегодня для передовых телекоммуникационных и сетевых приложений.