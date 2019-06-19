SMARTERRA FitMaster PULSAR уже в России

В последнее время фитнес-браслеты стали пользоваться какой-то очень большой популярностью среди пользователей, ведь это не только стильно, но и дает возможность следить за своим здоровьем. К примеру, на территории России поступил в продажу SMARTERRA FitMaster PULSAR — весьма продвинутый умный браслет, который отслеживает состояние вашего организма и позволяет наслаждаться процессом тренировок в полной мере. Стоит отметить, что браслет оборудован информативным дисплеем, сильным ремешком и стоит всего 2990 рублей. За эти деньги найти что-то более привлекательное у вас просто не получится, так что настоятельно рекомендуем изучить новинку и обратить на нее свое внимание. Вполне вероятно, гаджет вам очень понравится.