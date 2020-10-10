SPC Gear представила две игровые мыши LIX Onyx White и LIX Plus Onyx White в белом исполнении

SPC Gear представила две игровые мыши LIX Onyx White и LIX Plus Onyx White в белом исполнении.

Обе модели легкие, благодаря конструкции с отверстиями. В мышке LIX Plus Onyx White используется датчик Pixart PMW3360, а в LIX Onyx White датчик Pixart PMW3325.

Мыши предлагают молниеносную скорость нажатий и движения. Компания использовала переключатели Omron. Модели оснащены RGB-подсветкой.

Пользователь может настроить значение DPI от 200 до 12.000 точек на дюйм (LIX Plus Onyx White) и от 200 до 8.000 точек на дюйм (LIX Onyx White).

SPC Gear установила ценник для LIX Onyx White 32 евро и для LIX Plus Onyx White 44 евро.
Комментарии и отзывы SPC Gear LIX Onyx White и LIX Plus Onyx White
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