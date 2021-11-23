SPINN CP.02 профессиональный ремень для переноски камеры

SPINN CP.02 может заинтересовать профессиональных фотографов и энтузиастов, которым требуется более эргономичный способ ношения камеры. Ремешок для камеры, совместимый как с DSLM, так и с DSLR-камерами, специально разработан, чтобы сделать переноску камеры более удобной и эргономичной во время использования. Уникальный ремешок камеры делает ее доступной и надежной в любом положении.

SPINN CP.02 - это больше, чем система для переноски камеры. Он также легко подключает вашу камеру к большинству штативов благодаря встроенной совместимости с Arca. Регулируемый комфортный ремешок можно использовать в качестве стропы, шеи или плечевого ремня. Два приспособления для быстрой настройки позволяют легко изменить конфигурацию в любое время. Поместите ремешок на место - в нижнюю часть камеры - и позвольте камере идеально соединиться с вашим телом. В любой ситуации, с каждым вашим движением.
Комментарии и отзывы SPINN CP.02
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