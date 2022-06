Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 обеспечивает скорость передачи данных свыше 28 000 МБ/с

Компания Sabrent представила новую карту расширения Rocket 4 Plus Destroyer 2, которая может вместить восемь твердотельных накопителей Rocket 4 Plus 8 ТБ PCIe 4.0 и обеспечить до 64 ТБ хранилища.

Rocket 4 Plus Destroyer 2 может обеспечить молниеносную скорость передачи данных свыше 28 000 МБ/с. Rocket 4 Plus Destroyer 2 представляет собой однослотовую конфигурацию с интерфейсом PCIe 4.0 x16. Для питания Rocket 4 Plus Destroyer 2 используется один 6-контактный внешний разъем питания PCIe. Реализована совместимость с накопителями стандарта M.2 2242, 2260 и 2280.

Устройство поддерживает различные конфигурации RAID, от RAID 0 до RAID 10 для повышения производительности и безопасности. Кроме того, Rocket 4 Plus Destroyer 2 гарантирует обратную совместимость с твердотельными накопителями PCIe 3.0, но в случае выбора накопителей с поддержкой PCIe 4.0 производительность будет намного выше.

Стоимость Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 не раскрыта.