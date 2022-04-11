Sabrent представила высокопроизводительные модули памяти SO-DIMM DDR4-3200 CL22

Sabrent представила высокопроизводительные модули памяти Sabrent Rocket 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ DDR4 SO-DIMM 3200 МГц для ноутбуков, ультрабуков и мини-ПК. Расширьте свои горизонты с памятью Sabrent Rocket DDR4.

Sabrent предлагает доступные варианты DRAM большой емкости, чтобы вы никогда не чувствовали себя обделенными. Предлагая до 32 ГБ, Sabrent Rocket DDR4 удовлетворит все ваши потребности. SO-DIMM DDR4-3200 CL22 повысит вашу производительность и игровой процесс одновременно.

Sabrent следует спецификациям JEDEC для DDR4-3200, чтобы память запустилась с первого раза. Благодаря инновационной системе охлаждения, память Sabrent SO-DIMM DDR4-3200 CL22 будет работать без перегрева при запуске любых игр и программ.

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