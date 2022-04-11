Sabrent представила высокопроизводительные модули памяти SO-DIMM DDR4-3200 CL22

Sabrent предлагает доступные варианты DRAM большой емкости, чтобы вы никогда не чувствовали себя обделенными. Предлагая до 32 ГБ, Sabrent Rocket DDR4 удовлетворит все ваши потребности. SO-DIMM DDR4-3200 CL22 повысит вашу производительность и игровой процесс одновременно.
Sabrent следует спецификациям JEDEC для DDR4-3200, чтобы память запустилась с первого раза. Благодаря инновационной системе охлаждения, память Sabrent SO-DIMM DDR4-3200 CL22 будет работать без перегрева при запуске любых игр и программ.