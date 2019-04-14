Самая маленькая микрофонная система Rode Wireless GO

Rode, популярный бренд среди видеооператоров, выпустил «самую маленькую и универсальную» систему беспроводных микрофонов Wireless GO.

Wireless GO - это пара модулей приемника и передатчика (RX / TX), размером примерно с половину колоды карт. В то время как другим производителям необходим внешний микрофон с модулем RX, микрофон Wireless GO является автономным. В него встроен всенаправленный конденсаторный микрофон. Также пользователи могут по-прежнему подключать более дорогой микрофон через встроенный разъем TRS 3,5 мм.

Благодаря небольшому размеру, блок TX может закрепляться в любом месте корпуса камеры. Оба устройства имеют размеры 44 мм х 45 мм х 18,5 мм и весят 31 г. Используя новую технологию передачи Rode Series III Digital 2,4 ГГц можно работать на расстоянии 70 м в пределах прямой видимости. Батарея рассчитана на семь часов при полной зарядке и заряжается через USB-C. В коробке два меховых ветрозащитных экрана, чехол, кабель с разъемами USB-A и USB-C, а также кабель SC2. Глобальная доступность Rode Wireless PRO начнется через два месяца по цене $199. .