Самые продаваемые смартфоны 2019 года. Apple iPhone Xr 128GB

Apple iPhone Xr

В сети появились данные о самых продаваемых смартфонов 2019 года. Давайте изучим по подробнее какие смартфоны предпочитают пользователи в 2019 году.iPhone XR — это золотая середина между iPhone XS и iPhone XS Max. Он больше первого, но не такой огромный, как флагман с 6,5-дюймовым экраном. Как и у всех современных iPhone, у XR есть влагозащита стандарта IP67, что означает способность выдерживать 30-минутное погружение в воду на глубину 1 м.

В отличие от iPhone XS и XS Max, у iPhone XR всего 3 ГБ оперативной памяти, зато он оснащён таким же процессором A12 Bionic, который на данный момент является самым производительным и энергоэффективным. Apple iPhone Xr является самым живучим из всей линейки смартфонов. Доступный флагман поддерживает беспроводную зарядку и при наличии 8-ваттного адаптер может зарядиться наполовину всего за 30 минут.

iPhone XR будет представлен в трёх модификациях. Начальный модуль получит 64 ГБ, при этом можно выбрать также версию со 128 и 256 ГБ.

Apple iPhone 11

Компания Apple обновила модельный ряд смартфонов, представив миру одиннадцатую версию смартфона.

Apple iPhone 11 содержит внутри процессор Apple A13 Biomic. Технические характеристики этого чипа включают центральный процессор с двумя быстрыми (2,65 Ггц) и четырьмя энергоэффективными (1,8 ГГц) ядрами, а также 4-ядерную графику Apple. Оперативной памяти на борту 4 ГБ, а накопитель вмещает 64, 128 или 256 ГБ Одиннадцатый Айфон входит в топ самых быстрых смартфонов 2019 года, а это значит, что запаса производительности хватит надолго. Веб-серфинг, игры, воспроизведение и съемка видео – со всеми поставленными задачами он справляется отлично.

Samsung Galaxy A10

За автономность iPhone XI отвечает батарея на 3100 мАч. На пониженной яркости девайс способен играть видео до 17 часов. В реальных условиях показатели будут ниже, но на день смешанного использования заряда хватит. В комплекте отсутствуют быстрая и беспроводная зарядка. Айфон 11 – новый народный смартфон Apple, который должен стать самым популярным в линейке за счет доступности.Компания Samsung в начале 2019 года представила бюджетный смартфон Galaxy A10, который стал самой доступной моделью линейки Galaxy A.Смартфон оснастили 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ с каплевидным вырезом на экране для 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

Samsung Galaxy A50

За производительность смартфона отвечает фирменный процессор Exynos 7884 в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 3400 мАч. Основная камера получила модуль на 13 Мп и LED вспышку. Смартфон работает на операционной системе Android с фирменной оболочкой One Ui. Смартфон Samsung Galaxy A10 получил три расцветки корпуса: красный, синий и черный.Самой продаваемой моделью стал смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A50 с 64 ГБ – он же оказался лучшим и в денежном выражении.

Смартфон Samsung Galaxy A50 ценят за ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, а также наличия модуля NFC. В целом, смартфон считается одним из лучших в своей ценовой категории.Из недостатков стоит отметить плохую работу сканера отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy A20

Redmi Note 7

Смартфон Samsung Galaxy A20 оснащен 6.4 дюймовый Super AMOLED дисплеем с разрешением экрана 1560 на 720 пикселей. Основой устройства выступает однокристальная система Exynos 7884 и 3 ГБ ОЗУ. В верхней части экрана присутствует вырез для 8 Мп фронтальной камеры. Предусмотрена также двойная тыльная фотокамера на 13 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели и NFC модуль для бесконтактных платежей.За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч.

Смартфон Redmi Note 7 получил 6,3-дюймовый экран с разрешением 2380 на 1080 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 3/4 Гбайт ОЗУ и аккумулятор на 4000 мА.ч.

Apple iPhone 8

В двойной тыльной камере смартфона в качестве основного датчика используется 48-Мп. Предлагаться новинка будет в черном, красном цветовом исполнении.Смартфон Apple iPhone 8 получил защиту от воды и пыли, 12-мегапиксельную камеру с апертурой F1.8 и поддержку беспроводной зарядки стандарта Qi.

4.7 дюймовый дисплей, который выполнен по технологии TrueTone. Внутри смартфона разместили мощный процессор bionic A11, объединяющий два высокопроизводительных процессорных ядра и четыре энергоэффективных.

Смартфон Apple iPhone 8 это просто очень хороший компактный смартфон, с отличной камерой, высочайшей производительностью, великолепным экраном и симпатичным дизайном. Конечно, в сравнении с будущим iPhone X он не производит особого впечатления.