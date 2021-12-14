Самый быстрый в мире внешний аккумулятор на 100 Вт от Elecjet

Несмотря на постоянно растущую емкость аккумуляторов смартфонов, внешние аккумуляторы, несомненно, по-прежнему являются очень важным аксессуаром, особенно для тех, кто любит путешествовать. Но в то время как смартфонам удалось получить технологию сверхбыстрой зарядки, достигающей 120 Вт, для зарядки аккумуляторов по-прежнему требуется долгое время.

Стартап под названием Elecjet недавно запустил краудфандинговую кампанию с обещанием вывести на рынок блок питания мощностью 100 Вт. Эта кампания теперь оказалась довольно успешной, собрав более 157 905 долларов - сумма, которая составляет огромные 1580% от ее первоначальной цели.

Elecjet Apollo Ultra Power Bank - его главной особенностью является заряжаться до 100% всего за 27 минут, что довольно впечатляет для его емкости в 10 000 мАч. Это стало возможным благодаря использованию графеновых батарей, которые позволяют заряжать на 100 Вт. Еще одна изюминка - его вес. Вес всего 230 г и размер, сопоставимый с большинством смартфонов, действительно делают его идеальным спутником в путешествии. Power Bank оснащен изящным маленьким цифровым дисплеем, который показывает текущий процент заряда батареи.
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