Самый мощный в мире игровой планшет ASUS ROG Flow Z13 теперь доступен для предзаказа

На этой неделе ASUS начала принимать предварительные заказы на самый мощный в мире игровой планшет ROG Flow Z13. Планшет на Windows теперь доступен для предварительного заказа в США, Канаде и Великобритании, он оснащен процессором Intel Core H 12-го поколения, поддерживаемым графическим процессором NVIDIA RTX 3050 Ti.

Игровой планшет ROG Flow Z13 был впервые представлен в этом году на выставке технологий CES 2022. Дисплей с диагональю 13,4 дюйма предлагает геймерам разрешение 3840 x 2400 пикселей при частоте 60 Гц. Процессор Core i9-12900H поддерживается 16 ГБ оперативной памяти, а планшет имеет 1 ТБ SSD-накопитель.

Как вы можете себе представить, учитывая характеристики, планшет стоит недешево, и цены начинаются от 4000 долларов США за данную спецификацию. Хотя доступны более дешевые варианты, например, с дисплеем 1920 x 1200 пикселей 120 Гц и процессором Intel Core i7-12700H.

Связь на планшете обеспечивается Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 2.0 Type-A, 3,5-мм аудиоразъемом, а объем памяти можно расширить с помощью встроенного устройства чтения карт памяти microSD.