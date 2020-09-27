Samsung 980 Pro поддерживает PCIe 4.0 и обеспечивает скорость до 7000 МБ/с

У компании Samsung появился новый флагманский потребительский SSD - это новый 980 Pro, который впервые был представлен на выставке CES 2020.

Samsung 980 Pro также является первым SSD компании, который поддерживает PCle 4.0. 980 Pro поставляется с совершенно новым контроллером под названием Elpis с переходом с 2-битной MLC NAND на 3-битную TLC NAND. Чтобы обеспечить хорошую производительность записи, 980 Pro будет использовать технологии кэширования, при которых определенная часть диска будет работать в режиме SLC.

C поддержкой PCIe 4.0 x4, 980 Pro может обеспечить скорость передачи данных до необычайного 7,000 MB в секунду. 980 Pro будет доступен в трех вариантах емкости: 250 ГБ , 500 ГБ и 1 ТБ. Накопители будут выполнены в форм-факторе M.2 2280 и будут иметь 5-летнюю гарантию.
Комментарии и отзывы Samsung 980 Pro
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