Samsung DeX Pad продается с 30% скидкой

Флагманские смартфоны Samsung - самые продаваемые премиальные телефоны Android в мире. Если у вас есть Galaxy S10 +, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy Note 9, Galaxy S9 +, Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy S8 + или Galaxy S8, сделайте себе одолжение и приобретите док-станцию ​​Samsung DeX Pad Desktop Experience. Этот удивительный аксессуар мгновенно превращает ваш телефон Samsung в полноценный настольный компьютер.Подключите свой флагманский Galaxy к монитору или телевизору с помощью портативной док-станции Samsung DeX Pad и насладитесь привычным ПК-функционалом.

Обновленная версия DeX поддерживает несколько разрешений, предоставляя возможность выбора визуальных эффектов от HD + до WQHD (2K). Это позволяет максимально эффективно использовать приложения, позволяя использовать с ними функции рабочего стола, такие как щелчок правой кнопкой мыши и перетаскивание. Таким образом, вы можете делать больше вещей с теми же электронными письмами, фотографиями и файлами, которые уже есть на вашем телефоне. Он поставляется с несколькими портами подключения и встроенным вентилятором, предназначенным для того, чтобы телефон не перегревался во время подключения. DeX Pad также обеспечивает быструю зарядку, но вам придется использовать прилагаемое зарядное устройство и кабели. Рекомендованная стоимость $100, но сейчас его можно найти на Amazon 32% скидкой.