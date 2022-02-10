Samsung Electronics анонсировала новую серию Galaxy Tab S8

Samsung Electronics анонсировала новую серию Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 и S8+, а также первый в линейке планшет Tab S8 Ultra с самым большим, ярким дисплеем и самой мощной производительностью, которую когда-либо предлагал Galaxy Tab S. Сложное аппаратное обеспечение, первоклассные функции повышения производительности и цельная экосистема, на которую рассчитывают пользователи Galaxy, объединены в одном портативном мощном устройстве для повышения производительности, разработанном, чтобы стать вашим идеальным компаньоном в постоянном видео мире. Серия Galaxy Tab S8 предлагает вам свободу и гибкость, которых вы заслуживаете, чтобы работать и играть где угодно.

Galaxy Tab S8 Ultra предлагает премиальные возможности планшета, не похожие ни на один из предыдущих планшетов Galaxy Tab. Благодаря большому 14,6-дюймовому дисплею Super AMOLED и частоте обновления 120 Гц, он также может похвастаться самой тонкой рамкой среди всех моделей Galaxy Tab — 6,3 мм, что обеспечивает максимальное соотношение экрана и корпуса для полного погружения. Его великолепный дисплей заключен в самый тонкий, легкий, но прочный корпус, защищенный алюминиевой рамкой Armor, которая более чем на 30 % более устойчива к царапинам и на 40 % менее подвержена изгибам, чем Galaxy Tab S7. Galaxy Tab S8 Ultra — это новейшая технология премиум-класса, которую можно взять с собой куда угодно.

Если вы хотите раскрыть свои творческие способности, погрузиться в динамичные игры без задержек или просто с легкостью выполнять несколько задач, Galaxy Tab S8 — это планшет, который вам нужен для непревзойденной производительности. Galaxy Tab S8 и S8+ оснащены самым быстрым процессором, когда-либо существовавшим в Galaxy Tab, — чипом 4 нм. Кроме того, Galaxy Tab S8 и S8+ предоставляют достаточно оперативной памяти и объем хранилища для любой задачи. Если вам нужно больше, Galaxy Tab S8 Ultra предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти, и все три модели предлагают возможность расширения памяти до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Серия Galaxy Tab S8 также является первым планшетом Samsung с поддержкой Wi-Fi 6E, который обеспечивает вдвое большую пропускную способность и максимальную скорость по сравнению с Wi-Fi 6, а благодаря оптимизированному качеству сети вам не придется беспокоиться о слабых соединениях. В качестве альтернативы, обменивайтесь контентом в одно мгновение с помощью сверхбыстрого и безопасного Galaxy 5G10.

Galaxy Tab S8 Ultra и S8+ поставляются с новым улучшенным пером S Pen, в котором используется алгоритм предсказания для сверхнизкой задержки, что обеспечивает невероятный опыт письма, имитирующий скольжение пера по бумаге. И впервые благодаря эксклюзивному партнерству Samsung с Clip Studio Paint может превратиться в цифровую цветовую палитру, S Pen — в кисть, а большой экран Galaxy Tab S8 — в холст.
Комментарии и отзывы Galaxy Tab S8
Планшет Oppo Pad получит 120-Гц экран…
Планшет Oppo Pad получит 120-Гц экранВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Oppo Pad, который еще не б…
Планшет для рисования Xiaomi MIJIA LCD Small Blackboard Stor…
Планшет для рисования Xiaomi MIJIA LCD Small Blackboard StorXiaomi впервые выпустила маленькую доску MIJIA LCD Small Blackboard, также известную как MIJIA LCD Writin…
Планшет HP 11 с поворотной камерой появился в продаже…
Планшет HP 11 с поворотной камерой появился в продажеКомпания HD выпустила в продажу планшет HP 11, который был представлен еще в сентябре прошлого года. Нови…
Планшет Moto Tab G70 получит 11-дюймовый 2K-экран…
Планшет Moto Tab G70 получит 11-дюймовый 2K-экранНа площадке Flipkart обнаружились сведения о планшете Moto Tab G70, официальный релиз которого состоится …
Vivo Pad будет иметь двойную камеру и процессор Snapdragon 8…
Vivo Pad будет иметь двойную камеру и процессор Snapdragon 8Ожидается, что Vivo выйдет на рынок планшетов в 2022 году. Предполагается, что в этом году будет анонсиро…
Windows-планшет Teclast X11 получил 6 ГБ ОЗУ…
Windows-планшет Teclast X11 получил 6 ГБ ОЗУКитайская компания Teclast представила планшет X11, который работает под управлением операционной системы…
Windows 11 установили на планшет Xiaomi Pad 5…
Windows 11 установили на планшет Xiaomi Pad 5В сети уже появлялись сообщения о том, что энтузиасты со всего мира устанавливали Windows 10 on Arm на ра…
Apple работает над новым 15-дюймовым iPad для дома…
Apple работает над новым 15-дюймовым iPad для домаСообщается что Apple работает над новым 15-дюймовым iPad для дома. В отчете указывается, что грядущий iPa…
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor