Samsung Electronics анонсировала новую серию Galaxy Tab S8

Samsung Electronics анонсировала новую серию Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 и S8+, а также первый в линейке планшет Tab S8 Ultra с самым большим, ярким дисплеем и самой мощной производительностью, которую когда-либо предлагал Galaxy Tab S. Сложное аппаратное обеспечение, первоклассные функции повышения производительности и цельная экосистема, на которую рассчитывают пользователи Galaxy, объединены в одном портативном мощном устройстве для повышения производительности, разработанном, чтобы стать вашим идеальным компаньоном в постоянном видео мире. Серия Galaxy Tab S8 предлагает вам свободу и гибкость, которых вы заслуживаете, чтобы работать и играть где угодно.

Galaxy Tab S8 Ultra предлагает премиальные возможности планшета, не похожие ни на один из предыдущих планшетов Galaxy Tab. Благодаря большому 14,6-дюймовому дисплею Super AMOLED и частоте обновления 120 Гц, он также может похвастаться самой тонкой рамкой среди всех моделей Galaxy Tab — 6,3 мм, что обеспечивает максимальное соотношение экрана и корпуса для полного погружения. Его великолепный дисплей заключен в самый тонкий, легкий, но прочный корпус, защищенный алюминиевой рамкой Armor, которая более чем на 30 % более устойчива к царапинам и на 40 % менее подвержена изгибам, чем Galaxy Tab S7. Galaxy Tab S8 Ultra — это новейшая технология премиум-класса, которую можно взять с собой куда угодно.

Если вы хотите раскрыть свои творческие способности, погрузиться в динамичные игры без задержек или просто с легкостью выполнять несколько задач, Galaxy Tab S8 — это планшет, который вам нужен для непревзойденной производительности. Galaxy Tab S8 и S8+ оснащены самым быстрым процессором, когда-либо существовавшим в Galaxy Tab, — чипом 4 нм. Кроме того, Galaxy Tab S8 и S8+ предоставляют достаточно оперативной памяти и объем хранилища для любой задачи. Если вам нужно больше, Galaxy Tab S8 Ultra предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти, и все три модели предлагают возможность расширения памяти до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Серия Galaxy Tab S8 также является первым планшетом Samsung с поддержкой Wi-Fi 6E, который обеспечивает вдвое большую пропускную способность и максимальную скорость по сравнению с Wi-Fi 6, а благодаря оптимизированному качеству сети вам не придется беспокоиться о слабых соединениях. В качестве альтернативы, обменивайтесь контентом в одно мгновение с помощью сверхбыстрого и безопасного Galaxy 5G10.

Galaxy Tab S8 Ultra и S8+ поставляются с новым улучшенным пером S Pen, в котором используется алгоритм предсказания для сверхнизкой задержки, что обеспечивает невероятный опыт письма, имитирующий скольжение пера по бумаге. И впервые благодаря эксклюзивному партнерству Samsung с Clip Studio Paint может превратиться в цифровую цветовую палитру, S Pen — в кисть, а большой экран Galaxy Tab S8 — в холст.