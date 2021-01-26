Samsung Galaxy A02 и Galaxy M02 Готовятся к релизу

Некоторое время назад новые телефоны Samsung Galaxy A02 и Galaxy M02 были сертифицированы органом Bluetooth SIG. Теперь оба телефона получили одобрение регулирующего органа Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) Таиланда. Эти сертификаты являются хорошим намеком на то, что Samsung может анонсировать телефоны Galaxy M02 и Galaxy A02 в ближайшие несколько недель. В сертификации NBTC упоминается смартфон Galaxy A02 с номером модели SM-A022F / DS и Galaxy M02 с номером модели SM-M022F / DS. Из списков видно только, что эти телефоны поддерживают соединение 4G. Впрочем, никто и не ожидал появления 5G на столь доступных устройствах. Об остальных характеристиках устройства можно только догадываться.