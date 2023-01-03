Samsung Galaxy A03 получит апдейт до One UI 5.0

В большинстве ситуаций даже флагманские смартфоны крупных компаний не всегда получают свежие версии операционных систем, потому что производителю порой тяжело обновить операционную систему до Android 12 или 13. Но Samsung показала и доказала, что на самом деле это просто лень, потому что производитель буквально за несколько месяцев обновил все свои флагманы и представителей среднего класса до уровня Android 13, а теперь пришло время и до бюджетных смартфонов. Да, компания сегодня выпустила апдейт One UI 5.0 на базе операционной системы Android 13 для смартфона Galaxy A03, который является крайне доступным решением и продаётся на некоторых рынках за 200 долларов (или даже дешевле). Ранее ничего подобного на рынке не происходило.

Если вы сейчас изучите рынок смартфонов, то заметите, что даже у смартфонов среднего класса свежей версии операционной системы нет, потому что производитель после запуска гаджета в продажу выпускает только патчи безопасности и изредка крупные апдейты для текущей версии ОС. И только Samsung решила выпускать апдейт до новой версии операционной системы даже на устройствах бюджетного сегмента, что, безусловно, очень радует — теперь пользователи, которые заплатили за устройство относительно небольшие деньги, могут не переживать о том, что их гаджет устареет и не получить никаких обновлений после покупки. С Android 13 смартфон Galaxy A03 будет выглядеть свежее многих флагманских устройств компаний-конкурентов.