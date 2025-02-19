Samsung Galaxy A06 5G оценен в 120 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A06 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 120, 130 и 150 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720:1600 точек и пиковой яркостью 800 нит, фронтальную камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, слот для карты памяти microSD, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7 и четырьмя номерными обновлениями в будущем, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, 3,5-мм гнезд для наушников, модем 5G и защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54.