Samsung Galaxy A13 5G будет стоить 180 евро

Сетевые источники поделились подробностями о европейских ценах на смартфон Samsung Galaxy A13 5G, который уже давно доступен для покупки на американском рынке. Сообщается, что базовый вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти обойдется в Старом Свете в 180 евро, с 4/64 ГБ – 210 евро, а с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 240 евро.

Напомним, Galaxy A13 5G может похвастаться наличием 6,5-дюймового дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, однокристальной системы MediaTek Dimensity 700 и аккумулятора ёмкостью 5000 мАч.