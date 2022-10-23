Samsung Galaxy A14 5G показали на рендерах

Один из производителей аксессуаров опубликовал изображения смартфона Samsung Galaxy A14 5G, который еще не был представлен официально. Отметим каплевидный вырез для селфи-камеры, тройную основную камеру и отсутствие дактилоскопического сенсора на задней панели. Предыдущие слухи приводили размеры 167,7:78,7:9,3 мм и диагональ дисплея – 6,8-дюйма.

Напомним, что в марте компания Samsung выпустила модель Galaxy A13 4G. Её оснастили ОС Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1, восьмиядерной платформой Exynos 850, 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, корпусом с габаритами 165,1:76,4:8,8 мм и массой 195 граммов, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и стандартной кадровой частотой 60 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, портом USB-C, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной 25-Вт зарядки.

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