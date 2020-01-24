Samsung Galaxy A21s готовится к релизу

Компания Samsung длительное время проигрывала рынок доступных смартфонов за счет достаточно высокой стоимости устройств. Пользователи не горели желанием отдавать много денег за смартфон корейского бренда, когда можно было за эти же деньги купить более производительный гаджет от китайской компании. Теперь Samsung взялась за голову и стала выпускать очень крутые смартфоны с доступной стоимость и хорошим набором преимуществ. К примеру, сейчас к релизу готовится смартфон Galaxy A21s, который выглядит очень стильно, плюс он оборудован классной камерой для съемки в макро, чего нет у большинства современных устройств. Стоимость пока что не называется, но это явно будет недорогой гаджет для всех желающих поснимать фотографии.