Samsung Galaxy A22 5G получил сертификат Wi-Fi Alliance

Грядущий смартфон Galaxy A22 5G компании Samsung прошла сертификацию Wi-Fi Alliance. Смартфон Galaxy A22 5G с номерами модели SM-A226B / DSN и SM-A226 появился в в Wi-Fi Alliance.

Оба списка показывают, что смартфон поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, 5G и работает на ОС Android 11. Ожидается, что Galaxy A22 5G будет иметь 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана Full HD+. В дисплее имеется каплевидный вырез, в котором установлена 13-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера смартфона получила 48-мегапиксельный модуль. Samsung Galaxy A22 5G будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

Samsung Galaxy A22 5G будет доступен в серых, белых, зеленых и пурпурных тонах.