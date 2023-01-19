Samsung Galaxy A24 4G получит процессор Helio G99

В базе популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A24 4G, который еще не был представлен официально. По данным бенчмарка, аппарат построен на однокристальной системе с восемью ядрами с тактовой частотой от 2 ГГц до 2.2 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. Под это описание подходит платформа MediaTek Helio G99. Она была выпущена менее года назад и, по сути, является чуть улучшенной копией Helio G96. В Geekbench она показывает результат в 560 и 1941 балл в однопоточном и многопоточном тестированиях соответственно, а в AnTuTu 9 – 380 000 баллов. Если сравнивать её с Qualcomm Snapdragon 680 в Galaxy A23 4G, который набирал около 270 000 баллов, то можно говорить о серьезно возросшей производительности.

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