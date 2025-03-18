Samsung Galaxy A26 оценили в 25 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон Samsung Galaxy A26, который был представлен в начале этого месяце. Новинку оценили в 25 и 28 тысяч рублей за конфигурации с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон получил предустановленную ОС Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7 и гарантией обновлений в течение 6 лет, 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8-ядерный процессор Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и модемом 5G, тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 16 Мп, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, модуль NFC и корпус толщиной 7,7 мм.